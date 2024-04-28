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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» и «Зенит» объявили составы на очный матч РПЛ

28 Апреля 2024 • 18:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 0 ч. 54 мин.

В воскресенье вечером «Динамо» и «Зенит» сойдутся лицом к лицу в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Наставник «Динамо» Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Лаксальт, Фомин, Чавес, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, доверил место на поле следующим футболистам: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Матч чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» стартует в 19:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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