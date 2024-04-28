Губерниев отреагировал на ход матча «Спартак» - «Локомотив»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ход московского дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». К 80-й минуте команды забили пять голов, «красно-белые» ведут 3:2.

«Локомотив», нельзя так безалаберно играть в защите…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Впрочем, «Спартак» в защите играет так же…» - добавил комментатор в следующем же сообщении.

Следить за концовкой матча двадцать шестого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.