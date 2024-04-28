Хлусевич стал автором третьего гола «Спартака» в ворота «Локомотива»

«Спартак» и «Локомотив» проводят матч 26-го тура Премьер-лиги. Хозяева поля выиграли первый тайм после гола Тео Бонгонды с пенальти, но пропустили в ответ сразу после перерыва, когда Тимур Сулейманов в упор расстрелял ворота. Тем не менее, Хесус Медина ударом головой снова вывел «Спартак» вперед, а на экваторе второй половины счет стал 3:1. В контратаке Даниил Хлусевич по центру убежал один на один с голкипером и пробил мимо него почти по центру ворот.

«Спартак» имеет хорошие шансы опередить «Локомотив» в борьбе за четвертое место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.