«Спартак» снова ведёт в матче с «Локомотивом» после удара Медины

Второй тайм матча 26-го тура Премьер-лиги «Спартак» - «Локомотив» получается интересным и результативным уже с первых минут. Гости довольно быстро сравняли счет со стандарта, когда Тимур Сулейманов в упор поразил цель. Но «красно-белые» на это ответили своей голевой атакой. С правого фланга Руслан Литвинов доставил мяч по воздуху в центр штрафной на Хесуса Медину, и тот головой переправил мяч в правый угол ворот.

«Спартак» снова повел, что позволило ему потеснить «Локомотив» с четвертого места в таблице. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.