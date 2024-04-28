«Локомотив» отыгрался в матче со «Спартаком» в самом начале второго тайма

В 26-м туре Премьер-лиги «Спартак» принимает «Локомотив». В конце первого тайма «красно-белые» повели после удара с 11 метров от Тео Бонгонды. Вторая половина началась с обмена опасными атаками, и гости быстро сравняли счет. Со штрафного последовал навес к левой штанге, Александр Сильянов выиграл воздух и отправил мяч вдоль рамки, в итоге никто не помешал Тимуру Сулейманову с двух метров расстрелять ворота.

Ничья 1:1 оставляет «железнодорожников» на четвертом месте онлайн-таблицы, противник идет следом. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.