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«Локомотив» отыгрался в матче со «Спартаком» в самом начале второго тайма

28 Апреля 2024 • 17:30 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Локомотив Москва
окончен

В 26-м туре Премьер-лиги  «Спартак» принимает «Локомотив». В конце первого тайма «красно-белые» повели после удара с 11 метров от Тео Бонгонды. Вторая половина началась с обмена опасными атаками, и гости быстро сравняли счет. Со штрафного последовал навес к левой штанге, Александр Сильянов выиграл воздух и отправил мяч вдоль рамки, в итоге никто не помешал Тимуру Сулейманову с двух метров расстрелять ворота.

Ничья 1:1 оставляет «железнодорожников» на четвертом месте онлайн-таблицы, противник идет следом. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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