Булыкин: «Пока нет смысла увольнять Юрана»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о форме «При НН», который проиграл уже шесть матчей подряд.

Ранее сообщалось о возможной отставке главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.

По мнению Булыкина, Юран в состоянии настроить своих подопечных на следующие матчи и набрать столь необходимые для сохранения прописки в РПЛ очки.

«Пока нет смысла увольнять Юрана. Думаю, ему дадут пару игр на исправление ситуации. Но у них наступает тяжёлый период, будет трудно», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

На сегодняшний день «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице, сумев набрать 28 очков. До конца сезона нижегородцам осталось провести четыре игры.