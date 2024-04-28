«Спартак» с пенальти открыл счёт в матче с «Локомотивом»

В одном из центральных матчей 26-го тура Премьер-лиги «Спартак» принимает «Локомотив». Лишь в концовке первого тайма сторонам удалось размочить счет на табло, а точнее - хозяевам. Роман Зобнин наносил удар по воротам и попал в руку Александру Сильянову - пенальти. Тео Бонгонда подошел к мячу и почти без разбега пробил в правый угол ворот - 1:0.

Спартаковцы при таком счете выходят на четвертое место, а противник становится пятым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.