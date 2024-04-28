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Ташуев — о возможном назначении в «Пари НН»: «Готов к предложениям, но сейчас я готовлю мангал»

28 Апреля 2024 • 16:53 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН».

По словам Ташуева, он будет готов рассмотреть предложение от нижегородского клуба, если ему такое поступит.

«Готов к предложениям из любого клуба. Мне было бы интересно. Но сейчас я готовлю мангал, буду детям шашлык жарить и смотреть матч «Спартак» — «Локомотив», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

В 26 турах РПЛ «Пари НН» набрал 28 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. Сейчас команду Юрана от зоны прямого вылета отделяют пять баллов.

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16:53 · Россия. Премьер-лига
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