В «Пари НН» высказались о возможном увольнении Юрана

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает пост генерального директора, высказался на тему возможного увольнения Сергея Юрана. Ранее появлялась информация о том, что решение об отставке Юрана уже было принято.

По словам Мелика-Гусейнова, в настоящий момент совет директоров клуба обсуждает ситуацию.

«Безусловно, вопросы к тренерскому штабу есть, но пока официального заявления по увольнению Сергея Юрана нет. Решение по будущему главного тренера и его тренерского штаба будет принято сегодня», - цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

Напомним, что «Пари НН» проиграл шесть последних матчей чемпионата России. Команда располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.