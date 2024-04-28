Овчинников: «Не думаю, что «Пари НН» под вылетом, тревоги нет»

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался об уверенной победе «Ахмата» над «Пари НН» (5:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

По мнению Овчинникова, несмотря на имеющиеся проблемы внутри нижегородской команды, опасаться возможного вылета «Пари НН» не стоит.

«Я смотрел эту игру — что-то происходит внутри команды. Надо разбираться. Не думаю, что команда под вылетом, поэтому тревоги нет. Думаю, всё же тормоз будет», — приводит слова Овчинникова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что после разгромного поражения от «Ахмата» с поста главного тренера «Пари НН» был уволен Сергей Юран.

После 26 проведённых матчей команда из Нижнего Новгорода занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. От зоны вылета «Пари НН» отделяют пять баллов.