Губерниев: «Зенит» остаётся главным претендентом на золото»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению журналиста, несмотря на проблемы «Зенита», «сине-бело-голубые» продолжают оставаться главным претендентом на чемпионский титул.

«Зенит» играет чуть хуже, чем в прошлом сезоне, но этим никак не могут воспользоваться конкуренты. Считаю, что команда всё равно сильнее, поэтому вряд ли речь идёт о какой–то серии поражений», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Напомним, за пять туров до конца сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко.