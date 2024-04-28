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Губерниев: «Зенит» остаётся главным претендентом на золото»

28 Апреля 2024 • 16:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 2 ч. 31 мин.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению журналиста, несмотря на проблемы «Зенита», «сине-бело-голубые» продолжают оставаться главным претендентом на чемпионский титул.

«Зенит» играет чуть хуже, чем в прошлом сезоне, но этим никак не могут воспользоваться конкуренты. Считаю, что команда всё равно сильнее, поэтому вряд ли речь идёт о какой–то серии поражений», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Напомним, за пять туров до конца сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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