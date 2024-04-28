Юран уволен из «Пари НН» после 1:5 – источник

Сергей Юран уволен с должности главного тренера «Пари НН». Об этом информирует телеграм-канал «Первый спорт».

Решение по отставке Юрана было принято после воскресного поражения от грозненского «Ахмата» с крупным счётом 1:5. Нижегородцы проиграли шесть последних матчей Премьер-лиги и всерьёз рискуют вылететь из топ-дивизиона.

Следующий матч чемпионата России «Пари НН» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Спартака» на своём поле.

Отметим, что на текущий момент «Пари НН» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Впрочем, зона стыковых игр совсем рядом - в двух очках.