Идову: «Шашлыки с Магкеевым на майских? Я бы с кайфом»

Экс-игрок «Локомотива» Брайан Идову рассказал, с кем из своих бывших одноклубников он до сих пор поддерживает связь.

По словам нигерийского футболиста, он хорошо общается со Станиславом Магкеевым и с удовольствием провёл бы с ним майские праздники.

«Из «Локомотива» общаюсь с Магкеевым. Он ко мне в гости заходит, я к его сестре. Шашлыки с Магкеевым на майских? Я бы с кайфом, но зная его, он уедет во Владикавказ. Я туда пока не доеду», — цитирует Идову «Спорт-Экспресс».

Напомним, Идову выступал за «Локомотив» в период с 2018 по 2021 год. В общей сложности в составе «железнодорожников» защитник провёл 38 матчей, успев выиграть Кубок и Суперкубок России.