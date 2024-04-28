«Пари НН» проиграл 6 матчей РПЛ кряду

В воскресенье «Пари НН» разочаровал своих болельщиков. В гостях у «Ахмата» команда Сергея Юрана проиграла, причём крупно – со счётом 1:5.

Как следствие, серия «Пари НН» из поражений в Премьер-лиге достигла шести матчей. Команда Юрана занимает 11-е место в турнирной таблице, но тур только начался, и нижегородцы рискуют в ближайшие дни опуститься в зону стыковых игр.

В этом чемпионате «Пари НН» осталось провести четыре матча. Соперниками команды Сергея Юрана будут «Спартак», «Сочи», ЦСКА и «Крылья Советов». Как видим, календарь непростой, и над нижегородцами нависает угроза вылета.