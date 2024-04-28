Галактионов объяснил взаимодействие игроков линии атаки

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Баринов пропускает игру по дисквалификации сегодня. Кто займет место в опорной зоне? Мы понимаем, что Митай?

- Да, пару полузащитников составят Митай и Карпукас.

- Какая разница между этой парой и парой Баринов - Карпукас в опорной зоне?

- Разница понятна. Все игроки индивидуальны, у всех есть свои плюсы и минусы. Сегодня с учетом ограничений, с которыми мы столкнулись, Дима дисквалифицирован, выбор в пользу Марио. У него есть опыт игры на этой позиции, он футболист комбинационного плана. Он может на этой позиции придержать мяч и сохранить. Самое главное, что он очень хорошо чувствует ритм игры и с достаточно хорошими оборонительными навыками.

- Игра без номинального нападающего - тенденция или стечение обстоятельств, что приходится как-то игру перестраивать?

- Мы понимаем, что у нас есть ребята, которые пропустили часть сезона из-за повреждений, и сегодня они нам готовы помогать по ходу матча. То, что в последних играх, нас устраивало взаимодействие, что у нас быстрая, скоростная, мобильная группа игроков атаки. Максим Глушенков комфортно чувствует себя в этой позиции и может играть как на острие, так и оттягиваться более глубоко и получать мячи в более низкой позиции. Мы хорошо разгоняем атаки, когда получаем мячи между линиями. Наша скорость как раз достаточно хорошо проявляется. Те ребята, которые остаются в резерве, готовы помочь по ходу матча и усиливают игру команды по ходу матча. Я думаю, что это тоже важный стратегический момент.