Шестое кряду поражение Юрана и третья победа Адиева: «Ахмат» разгромил «Пари НН», забив пять голов

«Ахмат» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 28 апреля на стадионе «Ахмат Арена».

В Грозном встречались команды, имеющие худшую форму в РПЛ за последний месяц. «Пари НН» совсем валится в апреле – пять поражений подряд у команды Сергея Юрана, а последние 2:3 с 2:0 против «Локомотива» были особенно болезненными. «Ахмат» тоже проигрывал много, но в последние дни прервал тенденцию и даже выбрался из зоны вылета. Команда Магомеда Адиева сначала обыграла ЦСКА в матче с двумя удалениями, а затем переборола «Сочи» в довольно скандальной игре. До матча плохо стало 13 игрокам соперника, поевшим в местном отеле.

Но тогда победная серия «Ахмата» продолжилась, а продлили её грозненцы дома против «Пари НН». Гости почувствовали давление сразу, на пятой уже минуте Нигматуллин невероятно плохой игрой на выходе скинул мяч на Конате – Мохамед же пробил в соперника, хотя должен был лишь попасть в пустой створ. За эту оплошность форвард «Ахмата» исправился уже в середине первого тайма.

Бериша слева продрался к углу вратарской площади и сильно пробил в ближний. Нигматуллин парировал на Трошечкина, Александр протолкнул на Конате, а тут Мохамед уже исправился. Попал в пустой угол с семи метров – 1:0. Интрига в первом тайме не умерла, перед перерывом команды успели ещё обменяться голами. Калинский от углового флага чётко навесил, а Кутателадзе выиграл ближнюю штангу – 1:1.

«Ахмат» ответил голом очень похожим. Только Лукас Ловат навесил со штрафного удара, а верх на 11-метровой отметке выиграл Камилов. Мяч прошёл над руками Нигматуллина – 2:1. А на старте второго тайма уже произошло добивание. Тимофеев через полполя выпилил шикарный заброс на Конате, Мохамед же убежал от Гоцука, вышел на Нигматуллина и выиграл у него дуэль – 3:1. Через минуту стало всё совсем грустно. Боженов шипами процарапал бедро Камилову, получив вторую жёлтую карточку и заранее поле покинув.

Грубость «Пари НН» продолжилась, она и привела к четвёртой пробоине. Трошечкин шипами врезал по ноге Ловату, заработав жёлтую карточку и штрафной удар. Сам же Лукас со стандарта навесил на угол вратарской, откуда пробил Тимофеев. Нигматуллин парировал перед собой, а добивание выиграл Шатара, опередивший Александрова – 4:1.

«Ахмат» и далее обстреливал ворота Нигматуллина, особенно активно используя стандарты, но пятый гол пришёл с игры. Лечи Садулаев к углу вратарской прибежал после передачи Камилова, на замахе убрал Александрова и пробил в угол, обкрутив Нигматуллина – 5:1. Разгромлен «Пари НН», потерпевший шестое поражение подряд. У Адиева напротив отличное настроение – третья победа кряду.