Галактионов: «То, что мы забиваем и добиваемся результата в концовке, подчёркивает наш характер»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Вы понимаете, во что играет нынешний «Спартак»? Все-таки команда меняется, и как к этому готовиться?

- Я думаю, что стилистику игры и основные требования расскажет тренерский штаб «Спартака». Мы для себя понимаем те нюансы, с чем нам предстоит столкнуться. Понятно, что сейчас оценили состав, есть большие изменения по сравнению с предыдущим матчем, поэтому основные моменты с ребятами разберем, сделаем корректировки. Но опять же отталкиваемся от своей игры в первую очередь.

- Фишка «Локомотива» в этом сезоне - это голы в концовке, конечно. Кто круче - «Локомотив» Галактионова или «Байер» Хаби Алонсо?

- Давайте начнем с того, что нам не хочется до этого доводить, мы с ребятами эти моменты проговариваем, что нам необходимо сразу включаться с первых минут и убрать те ненужные ошибки, и сразу результат обеспечивать, начиная с первого тайма, чтобы более спокойно действовать в конце. А то, что мы забиваем и добиваемся результата в концовке, подчеркивает и наш характер, состояние команды. Самое главное - психологический фактор.