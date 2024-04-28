Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Мы не вылетим!»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о текущем положении грозненской команды в чемпионате России.

Напомним, после 25 туров РПЛ «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице. Сейчас отрыв команды Магомеда Адиева от зоны вылета составляет всего три очка.

По словам Айдамирова, в Грозном даже не рассматривают вариант с возможным вылетом в Мелбет-Первую лигу.

«Если мы даже будем допускать такие мысли, то точно вылетим. Но мы не вылетим! Думаю, директор любого другого клуба вам так же ответит», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Отметим, что прямо сейчас «Ахмат» проводит матч 26-го тура РПЛ, в котором обыгрывает «Пари НН» со счётом 5:1.