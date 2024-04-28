Слишкович: «Только соперники могут нас испугаться, а мы не боимся никого»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- По весеннему календарю «Спартака» если пробежаться, там каждый соперник пугающий - «Зенит», «Ростов», ЦСКА, сегодня «Локомотив», дальше «Динамо» в Кубке. Какие минусы или плюсы есть у такого плотного графика?

- Для кого пугающий? Для нас или для соперника?

- Для среднестатистической команды чемпионата.

- Я считаю, что только они могут нас испугаться, а мы не боимся никого, просто календарь такой как есть. Мы знали с кем и когда играем. Мы готовимся от игры к игре. Конечно, не будет легко, потому что ребята должны и отдыхать тоже. Есть большой риск травм, когда играешь по два матча за неделю. Но мы к каждой команде одинаково относимся, плюс нам надо играть в Кубке, нас ждет игра с «Динамо». Она будет тяжелой, но мы попробуем выиграть Кубок. Увидим, что будет.

- В последних интервью вы максимально открыты и говорите максимально прямолинейно. Какая задача для вас наиболее принципиальная - тройка в чемпионате или трофей в Кубке?

- Смотрите, я знаю, что клуб спрашивал от меня, я так и работаю. Конечно, когда работаешь в «Спартаке», никто не должен говорить, что нужно выиграть и выиграть каждый матч, попробовать стать чемпионом, вторым или третьим. Ситуация такая, что у нас есть шанс на третье место, мы попробуем это сделать. Конечно, Кубок очень важный, тут тоже. Так что не могу сказать, что сейчас Кубок важнее чемпионата. Мы идем шаг за шагом. В конце сезона увидим, кто что сделал хорошо, а, может быть, не сделал хорошо.

- Вопрос по стартовому составу. Сегодня мы перед игрой долго гадали - с кем же будет играть Бабич в тройке. А Бабича нет вообще. Что за ротация, с чем связана? Болельщики начинают шутить, что Абаскаль не далеко уехал, потому что вот такая серьезная ротация. Как бы вы это объяснили?

- Нет серьезной ротации. Я думал про игру с ЦСКА, я должен думать про этот матч, про «Зенит». У нас есть то, что есть. Есть травмированные игроки. Мой выбор такой, потому что на данный момент это самая лучшая команда «Спартака». Увидим, что будет потом против «Динамо», какой будет состав.