Точилин: «Сочи» по силам остаться в РПЛ»

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин высказался о том, смогут ли южане быстро вернуться в РПЛ в случае вылета в текущем сезоне.

«Считаю, что «Сочи» по силам остаться в Премьер-лиге и никуда не вылетать. Игр достаточно», — приводит слова Точилина портал «РБ Спорт».

По итогам 25 сыгранных туров «Сочи» находится на последнем (16-м) месте в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 19 набранных очков.

Завтра, 29 апреля, подопечные Роберта Морено сыграют на своем поле с воронежским «Факелом». Старт поединка 26-го тура Российской премьер-лиги запланирован на 17:30 по московскому времени.