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Таранов: «ЦСКА ждёт непростой поединок с «Балтикой»

28 Апреля 2024 • 15:40 Комментировать
Балтика
...
ЦСКА Москва
1 3.25 X 3.25 2 2.40
Через 4 ч. 52 мин.

Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «армейцами» и «Балтикой».

Эксперт отметил, что сейчас калининградская команда находится в неплохой форме и способна доставить «красно-синим» проблемы.

«Балтика» показала хороший футбол с «Зенитом», «Ахматом» и «Краснодаром», поэтому ЦСКА ждёт непростой поединок. «Балтика» играет дома, команда хочет взять три очка. Мне лично нравится, как калининградцы играют в атаке и обороне», — цитирует Таранова «Чемпионат».

Матч «Балтика» — ЦСКА состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «армейцы» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» же сейчас располагается на предпоследней 15-й строчке.

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