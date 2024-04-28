«Рубин» может похвастаться показателем игры против Месси

За свою богатую карьеру Лионель Месси огорчал многие клубы. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на MessiVsRonaldoApp, Месси забивал или делал голевой пас в матчах против 125 из 130 команд, с которыми пересекался.

Любопытно, что единственной командой, с которой Месси играл больше одного раза и не отметился результативными действием, является… «Рубин». Казанцы могут похвастаться таким показателем.

Как известно, с лета прошлого года Лео Месси выступает в МЛС за «Интер Майами». Действующий контракт звёздного аргентинского форварда рассчитан до конца 2025 года.