«Ахмат» уже громит «Пари НН»

Судя по всему, судьба матча 26-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Пари НН» предопределена. Если в первом тайме у гостей были шансы набрать очки, но в середине второго - ситуация безнадежная. На 65-й минуте команда Магомеда Адиева забила уже четвертый гол в ворота противника. И снова сработало стандартное положение. Лукас Ловат со штрафного доставил мяч к дальней штанге, Артём Тимофеев не смог обыграть голкипера, а Милош Шатара добил. Счет стал 4:1. Также сегодня отличились Мохамед Конате (дубль), Николоз Кутателадзе и Владислав Камилов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.