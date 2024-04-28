Судя по всему, судьба матча 26-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Пари НН» предопределена. Если в первом тайме у гостей были шансы набрать очки, но в середине второго - ситуация безнадежная. На 65-й минуте команда Магомеда Адиева забила уже четвертый гол в ворота противника. И снова сработало стандартное положение. Лукас Ловат со штрафного доставил мяч к дальней штанге, Артём Тимофеев не смог обыграть голкипера, а Милош Шатара добил. Счет стал 4:1. Также сегодня отличились Мохамед Конате (дубль), Николоз Кутателадзе и Владислав Камилов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Ахмат» уже громит «Пари НН»
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Новости по матчу
Сегодня, 28 Апреля
15:56Шестое кряду поражение Юрана и третья победа Адиева: «Ахмат» разгромил «Пари НН», забив пять голов
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