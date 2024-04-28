Стало известно, почему Тавареш пропустит дерби с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш не поможет своей команде в предстоящей игре РПЛ с «Локомотивом». Об этом рассказали корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону в пресс-службе «красно-белых».

— Томаш Тавареш приболел. Скоро вернется к тренировкам, — заявил представитель столичного клуба.

В текущем сезоне португальский защитник провел три матча во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Игра 26-го тура РПЛ «Спартак» - «Локомотив» пройдет 28 апреля, начало — в 16:15 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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