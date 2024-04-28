Дзюба не попал в стартовый состав «Локомотива» на битву против «Спартака»

В воскресенье, 28 апреля, «Локомотив» встретится в гостях со «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Официальный телеграм-канал «железнодорожников» опубликовал стартовый состав команды, который выглядит следующим образом: Лантратов (вр), Сильянов, Жерзино, Морозов, Ненахов, Самошников, Карпукас, Митай, Миранчук (к), Пиняев, Глушенков.

Стоит сказать, что воспитанник «Спартака» Артём Дзюба остался на скамейке запасных «железнодорожников».

Начало дерби «Спартак» - «Локомотив» запланировано на 16:15 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.

Умяров и Маслов — в стартовом составе «Спартака» на дерби с «Локомотивом»