Балахнин: «Просматривается тенденция надёжной игры «Спартака» в обороне»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями в преддверии матча 26-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет «Локомотив».

«Наверное, просматривается тенденция, что «Спартак» подходит к игре, смотря на соперника. С «Зенитом» они были одни, с «Ростовом» - другие, с ЦСКА показали третий вариант. «Спартак» сейчас вариативный и строит игру от изучения соперника и проявления своих лучших качеств.

Играют те же люди, а результат игры гораздо эффективнее стал, команда стала меньше пропускать. У «Спартака» прослеживается тенденция надёжной игры в обороне», — сказал Балахнин.

Начало матча – в 16:15 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.