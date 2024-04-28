Умяров и Маслов — в стартовом составе «Спартака» на дерби с «Локомотивом»

Сегодня, 28 апреля, «Спартак» примет на своём поле «Локомотив» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала список футболистов, которые с первых минут сыграют в матче с «Локомотивом».

Стартовый состав «Спартака»: Максименко (вр), Зобнин (к), Маслов, Чернов, Рябчук, Литвинов, Умяров, Игнатов, Медина, Бонгонда, Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен стартовать в 16:15 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге РПЛ команды победителя не выявили, сыграв со счетом 1:1.