Новиков: «Если «Динамо» победит «Зенит», то мы увидим захватывающую борьбу за титул»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о матче 26-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

Новиков назвал «сине-бело-голубых» фаворитами предстоящей игры, при этом отметив, что возможный успех «Динамо» до предела обострит борьбу за чемпионский титул.

«Зенит» выглядит фаворитом из-за качественных легионеров и победного опыта. Представьте, если «Динамо» победит сегодня, то какая нас может ждать концовка в РПЛ! Это было бы очень зрелищно», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 28 апреля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 19:15 по местному времени.