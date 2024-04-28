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«Ахмат» снова повёл в матче с «Пари НН», забив на 45-й минуте

28 Апреля 2024 • 14:56 Комментировать
Ахмат
5:1
Пари НН
1 2.08 X 3.40 2 3.85
2-й тайм

Матч 26-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Пари НН» получился результативным уже по итогам первого тайма. В середине 45-минутки Мохамед Конате эффектно сыграл на добивании в окружении соперников. Под перерыв с углового отличился Николоз Кутателадзе, выпрыгнув намного выше опекуна. Но хозяева поля все же снова повели на 45-й минуте. С левого фланга со штрафного Лукас Ловат выполнил навес, и Владислав Камилов здорово сыграл головой, отправив мяч в сетку ворот.

2:1, «Ахмат» снова 10-й в турнирной таблице, соперник - 11-й. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Пари НН

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АХМАТ ПАРИ НН
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