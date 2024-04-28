«Ахмат» снова повёл в матче с «Пари НН», забив на 45-й минуте

Матч 26-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Пари НН» получился результативным уже по итогам первого тайма. В середине 45-минутки Мохамед Конате эффектно сыграл на добивании в окружении соперников. Под перерыв с углового отличился Николоз Кутателадзе, выпрыгнув намного выше опекуна. Но хозяева поля все же снова повели на 45-й минуте. С левого фланга со штрафного Лукас Ловат выполнил навес, и Владислав Камилов здорово сыграл головой, отправив мяч в сетку ворот.

2:1, «Ахмат» снова 10-й в турнирной таблице, соперник - 11-й. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.