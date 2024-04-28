Варфоломеев: «Поражение от «Рубина» должно разозлить «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Варфоломеев высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграю с «Динамо».

Варфоломеев считает, что поражение в прошлом туре от «Рубина» (0:2) разозлит «Зенит» и положительным образом скажется на игре команды.

«В последних матчах «Зенит» играл очень вяло, академично, так что не знаешь, чего от него ждать. Обычно на ключевые матчи «Зенит» настраивается. Фактор поражения от «Рубина» должен сказаться, разозлить их», — приводит слова Варфоломеева «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 19:15 по московскому времени.