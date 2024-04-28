«Пари НН» с углового отыгрался в матче с «Ахматом»

В эти минуты подходит к концу первый тайм стартового матча 26-го тура Премьер-лиги. «Ахмат» открыл счёт в матче с «Пари НН» благодаря добиванию Мохамеда Конате, который был расторопнее обилия соперников у ворот. Гости использовали свой шанс на 42-й минуте поединка. После навеса с угла поля от Николая Калинского очень высоко выпрыгнул Николоз Кутателадзе и метров с шести головой вколотил мяч в сетку ворот.

Счёт сравнялся, 1:1, «Пари НН» возвращается на 10-е место в таблице, а противник идет следом. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.