Смородская: «Отсутствие Баринова — это очень плохо для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, как потери важных игроков скажутся на «Спартаке» и «красно-зелёных» в предстоящем матче.

Напомним, из-за дисквалификации «Локомотиву» не сможет помочь хавбек Дмитрий Баринов, а у «Спартака» матч пропустит защитник Алексис Дуарте.

«Отсутствие на поле Баринова — это очень плохо для «Локомотива». Потому что он держит на себе весь центр. Дисквалификация Дуарте — менее проблематичный момент для «Спартака», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Встреча «Спартака» и «Локомотива» пройдет 28 апреля. Начало поединка 26-го тура чемпионата России запланировано на 16:15 по мск. Текстовая трансляции будет доступна на портале LiveResult.