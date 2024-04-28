Пименов: «Матч с «Динамо» определяющий для «Зенита»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле лидера чемпионата России «Зенит».

Пименов отметил, что предстоящая встреча будет иметь большое значение для обеих команд.

«Матч для команд во многом определяющий. Прежде всего, конечно, для «Зенита». Если вдруг он оступится, то, «Краснодар», думаю, не допустит осечек. Но и для «Динамо» важная игра, если взять три очка, вполне можно будет побороться за чемпионство», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 28 апреля, и начнётся он в 19:15 по московскому времени. На данный момент петербуржцы опережают «сине-бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.