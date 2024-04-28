Дьяков — о матче «Динамо» - «Зенит»: «Шансы на победу равны»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился комментарием о предстоящем матче между «бело-голубыми» и «Зенитом».

Дьяков заявил, что даже если «Зенит» оступится в игре с «Динамо», то «Краснодар» все равно не сможет пройти финальный отрезок без потерь.

— Я думаю, абсолютно равные шансы у «Зенита» и «Динамо» на победу, — приводит слова Дьякова Vprognoze.

Встреча 26-го тура чемпионата России «Динамо» - «Зенит» состоится в воскресенье, 28 апреля. Начало поединка запланировано на 19:15 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.