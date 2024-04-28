Конате открыл счёт в матче «Ахмат» - «Пари НН»

26-й тур Премьер-лиги открылся матчем «Ахмат» - «Пари НН». Первые 20 минут прошли без голевых атак, и ближе всех к успеху был Дарко Тодорович, который с острого угла со штрафного направил мяч в перекладину. На 21-й минуте хозяева поля открыли счет. Бернард Бериша слева прорвался к воротам и нанес удар в створ, голкипер перевел мяч в одноклубника, и после этого отскока здорово сыграл Мохамед Конате, который тут же поразил цель.

На табло 1:0, «Ахмат» поднимается на 10-е место в онлайн-таблице, соперник идет следом.

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