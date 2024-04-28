Мостовой назвал «Спартак» фаворитом в игре с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Локомотивом».

Мостовой назвал «Спартак» фаворитом предстоящей встречи, отметив, что после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля «красно-белые» выступают лучше.

«Шансы в этой игре 55 на 45 в пользу «Спартака», они небольшие фавориты в этой игре. Без Абаскаля «Спартак» играет лучше, вроде и игра сразу появилась. «Локомотив» чудом выиграл последний матч, у них то игры совсем нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 16:15 по московскому времени.