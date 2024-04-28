Балахнин: «Не исключаю, что «Спартак» будет играть в атаку с «Локомотивом»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о предстоящем московском дерби «Спартак» - «Локомотив».

«Не исключаю, что «красно-белые» могут сыграть и в атаку. «Локомотив» много пропускает и не все в порядке в обороне. В последней игре они чудом спаслись», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Локомотив» состоится сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:15 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 1:1.