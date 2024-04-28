Габулов: «Динамо» всё ещё в чемпионской гонке»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о чемпионских перспективах «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, динамовцы, занимающие сейчас третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, продолжают своё участие в чемпионской гонке.

«Учитывая результаты последнего тура и то, что «Динамо» предстоит очная встреча с «Зенитом», «бело-голубые» ещё в чемпионской гонке. У них есть неплохие шансы побороться за титул, но в оставшихся матчах надо побеждать, и потом надеяться, что «Зенит» потеряет очки», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт уже сегодня, 28 апреля, против лидера РПЛ «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.