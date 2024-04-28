Радченко считает, что «Спартак» и «Локомотив» будут играть раскрепощённо

Бывший тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем столичном дерби «Спартак» - «Локомотив».

По мнению эксперта, данная игра будет отличаться от дерби ЦСКА – «Спартак».

«Эти две команды вряд ли будут бороться за медали, поэтому будут играть раскрепощенно и на победу», — заявил Радченко «Чемпионату».

Перед стартом 26-го тура РПЛ «Локомотив» располагается на четвертом месте в таблице, а «Спартак» идет на шестой строчке.

Дерби «Спартак» - «Локомотив» состоится сегодня, 28 апреля. Начало поединка запланировано на 16:15 по мск. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.