Радченко: «В матче «Динамо» — «Зенит» ничья не устроит ни одну из команд»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Динамо».

Эксперт отметил, что обе команды нуждаются в очках, поэтому в очном противостоянии они будут играть только на победу.

«Зенит» будет играть на победу, ему нельзя терять очки. «Динамо» тоже, так как они ещё в чемпионской гонке. Ничья не устроит ни одну из команд», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 19:15 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день петербуржцы опережают «бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.