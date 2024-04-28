Адиев: «Два дня провели в восстановительном режиме, должны быть в нормальном состоянии»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Совсем немного времени с последнего матча. Насколько тяжело было восстановить команду? Потому что и физически, наверное, очень сложно пришлось?

- Да, мы понимали, что через два дня у нас будет ранний матч. Поэтому как я еще сказал до игры с «Сочи», мы держали в голове определенный план на эту игру и плановые не то, что замены, а ротации. Два дня провели в восстановительном режиме, поэтому думаю, должны быть в нормальном состоянии.

- Несколько слов о «Пари НН». Да, команда не побеждает, несколько поражений подряд. Тем не менее, насколько это сложный соперник?

- Да, он довольно-таки вязкий соперник. Видно, что парни с Нижнего Новгорода обладают характером. Та серия, которая затянулась для них, их больше обозлит, поэтому с большим уважением подходим к нашему сопернику и сегодняшней игре.

- Это уже другой клуб, но ваша футбольная карьера заканчивалась в Нижнем Новгороде, тренерская - там начиналась. Насколько этот матч для вас особенный?

- Вы правильно сказали, для меня Нижний Новгород - особенный город, потому что и карьеру футболиста закончил и начал там. У меня там масса друзей, знакомых, поэтому для меня по-своему это особенный матч и особенные эмоции я испытываю от игры с «Пари НН». Но со стартовым свистком надо убрать все эти эмоции и сосредоточиться на своей родной команде «Ахмат».