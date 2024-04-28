Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран надеется, что арбитр не будут ошибаться так, как в матче с «Локомотивом»

28 Апреля 2024 • 13:43 Комментировать
Ахмат
1:1
Пари НН
1 2.08 X 3.40 2 3.85
1-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Какие ваши ожидания от сегодняшней игры?

- Проанализировали игру с «Локомотивом», готовились к этой игре, просто не хотелось бы, чтобы в этом матче тоже получилось, как с «Локомотивом», искали  черную кошку в темной комнате. Я имею в виду второй пенальти в наши ворота. Признали, что не было, на 96-й - признали, что мы должны были пробивать. Поэтому посмотрим.

Напомним, что перед игрой с «Локомотивом» и после матча Сергей Юран давал максимально лаконичные комментарии из-за штрафа от футбольных властей и риска дисквалификации.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 28 Апреля
14:32
Конате открыл счёт в матче «Ахмат» - «Пари НН»
13:49
Адиев: «Два дня провели в восстановительном режиме, должны быть в нормальном состоянии»
13:30
«Ахмат» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
10:44
Агент Конате: «Интерес к Мохамеду всегда был и остаётся»
02:02
Ахмат - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Апреля
23:23
Актуальная ставка и прогноз на матч Ахмат — Пари НН чемпионата России — 28 апреля 2024
14:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ахмат — Пари НН РПЛ — 28 апреля 2024
25 Апреля
23:49
Ставка и прогноз на матч Ахмат – Пари НН чемпионата России – 28 апреля 2024
11:12
Живоглядов оценил календарь «Пари НН» до конца сезона
24 Апреля
22:24
В «Пари НН» уверены, что клуб останется в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак» Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
46 мин
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
1
1
2.00 3.55 3.45
Видео
28.04.24 в 16:15
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.21 3.75 2.85
Видео
28.04.24 в 19:15
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
3.40 3.65 1.98
Видео
28.04.24 в 21:30
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.35 3.35 2.12
Видео
29.04.24 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
2.70 3.50 2.41
Видео
29.04.24 в 15:15
Рубин Рубин
Урал Урал
2.95 2.90 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
14:41 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Отсутствие Баринова — это очень плохо для «Локомотива»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Матч с «Динамо» определяющий для «Зенита»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о матче «Динамо» - «Зенит»: «Шансы на победу равны»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Конате открыл счёт в матче «Ахмат» - «Пари НН»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал «Спартак» фаворитом в игре с «Локомотивом»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Не исключаю, что «Спартак» будет играть в атаку с «Локомотивом»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Динамо» всё ещё в чемпионской гонке»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Радченко считает, что «Спартак» и «Локомотив» будут играть раскрепощённо
13:50 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «В матче «Динамо» — «Зенит» ничья не устроит ни одну из команд»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Два дня провели в восстановительном режиме, должны быть в нормальном состоянии»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Юран надеется, что арбитр не будут ошибаться так, как в матче с «Локомотивом»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В матче «Спартака» и «Локомотива» жду много забитых мячей»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
13:19 · Россия. Премьер-лига
Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Шансы «Зенита» на чемпионство — 51 на 49»
Все новости
Рекомендуем