Юран надеется, что арбитр не будут ошибаться так, как в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Какие ваши ожидания от сегодняшней игры?

- Проанализировали игру с «Локомотивом», готовились к этой игре, просто не хотелось бы, чтобы в этом матче тоже получилось, как с «Локомотивом», искали черную кошку в темной комнате. Я имею в виду второй пенальти в наши ворота. Признали, что не было, на 96-й - признали, что мы должны были пробивать. Поэтому посмотрим.

Напомним, что перед игрой с «Локомотивом» и после матча Сергей Юран давал максимально лаконичные комментарии из-за штрафа от футбольных властей и риска дисквалификации.