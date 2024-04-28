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Булыкин: «В матче «Спартака» и «Локомотива» жду много забитых мячей»

28 Апреля 2024 • 13:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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Через 1 ч. 24 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют со «Спартаком».

Булыкин ожидает увидеть весёлую и результативную игру со стороны обеих команд. По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей встрече нет.  

«Выделить кого-то сложно — фаворита нет. Но я жду много забитых мячей, когда играет «Локомотив» — это всегда весело. Плюс «Спартак» сейчас на ходу, они способны удивить», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 28 апреля. Начало этой встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

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