В услугах полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича заинтересованы сразу несколько клубов РПЛ.

По информации сетевого издания Евро-Футбол.Ру, Крамарич привлёк внимание нескольких команд РПЛ. Они уже вступили в контакт с представителями игрока, но официальных предложений ещё не поступало. С высокой долей вероятности футболист покинет «Сочи» после этого сезона, вне зависимости останется ли клуб в РПЛ или нет.

Напомним, Крамарич перешёл в «Сочи» летом прошлого года из клуба «Браво». В составе южан 26-летний словенец провёл 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 800 тысяч евро.