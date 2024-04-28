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Игрок «Сочи» Крамарич может сменить команду в РПЛ эксклюзив

28 Апреля 2024 • 13:23 Комментировать
Сочи
...
Факел
1 2.00 X 3.30 2 4.00
29.04 17:30

В услугах полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича заинтересованы сразу несколько клубов РПЛ.

По информации сетевого издания Евро-Футбол.Ру, Крамарич привлёк внимание нескольких команд РПЛ. Они уже вступили в контакт с представителями игрока, но официальных предложений ещё не поступало. С высокой долей вероятности футболист покинет «Сочи» после этого сезона, вне зависимости останется ли клуб в РПЛ или нет.

Напомним, Крамарич перешёл в «Сочи» летом прошлого года из клуба «Браво». В составе южан 26-летний словенец провёл 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 800 тысяч евро.

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