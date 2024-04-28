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Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»

28 Апреля 2024 • 13:19 Комментировать

Футбольный комментатор Денис Казанский дал комментарий по центральному матчу 26-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом».

«Футболисты «Динамо» на домашнем стадионе будут сражаться за свою честь, и сражаться, мне кажется, будут яростно. Желтых карточек будет предостаточно, но я бы сыграл обе забьют и тотал больше», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Матч «Динамо» против «Зенита» состоится сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по столичному времени. После 25 туров чемпионата России москвичи занимают третье место в таблице, а гости – первое.

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