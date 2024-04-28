Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»

«Футболисты «Динамо» на домашнем стадионе будут сражаться за свою честь, и сражаться, мне кажется, будут яростно. Желтых карточек будет предостаточно, но я бы сыграл обе забьют и тотал больше», - передает слова Казанского «РБ Спорт».