Ташуев: «Шансы «Зенита» на чемпионство — 51 на 49»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о шансах «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, на сегодняшний день «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» за пять туров до конца чемпионата на одно очко.

Ташуев назвал текущий сезон самым непредсказуемым за последние годы, выразив мнение, что вся борьба ещё впереди.

«Пока «Зенит» не чемпион. Любая осечка, как с «Рубином», и борьба обостряется. Шансы «Зенита» — 51 на 49», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 28 апреля, против «Динамо». Начало — в 19:15 по московскому времени.