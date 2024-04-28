Юран назван состав «Пари НН» на матч с «Ахматом»

В поединке 26-го тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» на домашнем стадионе примет «Пари НН». Тренерские штабы объявили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Тодорович, Шатара, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Конате.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Карапузов, Кутателадзе.

Матч состоится на стадионе в Грозном и начнется в 14:00 по московскому времени. Поединок обслужит судейская бригада под руководством Владислава Безбородова.