Прогноз Бубнова на матч «Балтика» - ЦСКА

В очередном матче 26-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» на домашнем стадионе примет московский ЦСКА. Прогнозом на эту встречу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:1. У «Балтики» положение тяжелое, бьются в каждой встрече, играют дома. ЦСКА будет непросто, но думаю, что сумеют вырвать победу», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Балтики» и ЦСКА состоится сегодня, 28 апреля, начало запланировано в 21:30 по московскому времени. После 25 туров чемпионата страны калининградцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а «армейцы» - седьмое.