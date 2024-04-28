Дьяков рассказал, чего стоит ждать в матче «Динамо» и «Зенита»

«Нет фаворита. «Зенит» не в лучших кондициях, а «Динамо» здорово смотрится. Важный матч для обеих команд, по сути, в борьбе за чемпионство. Трудно предугадать, что будет на поле, но голов стоит ждать», - передает слова Дьякова Sport24.