Дьяков рассказал, чего стоит ждать в матче «Динамо» и «Зенита»

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков высказался о поединке между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.
«Нет фаворита. «Зенит» не в лучших кондициях, а «Динамо» здорово смотрится. Важный матч для обеих команд, по сути, в борьбе за чемпионство. Трудно предугадать, что будет на поле, но голов стоит ждать», - передает слова Дьякова Sport24.
Поединок «Динамо» и «Зенита» состоится в воскресенье, 28 апреля, начало запланировано в 19:15 по московскому времени. Хозяева занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости идут первыми.
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