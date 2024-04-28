Генич: «Зенит» против «Динамо» сыграет на полную катушку»

Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение о предстоящем матче между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Зенит» сыграет на полную катушку. А когда «Зенит» включается, мы знаем, что сопернику может не поздоровиться. Поэтому мой прогноз - «индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».

«Динамо» примет «Зенит» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» 28 апреля, начало матча запланировано в 19:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.