Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: «Зенит» против «Динамо» сыграет на полную катушку»

28 Апреля 2024 • 12:40 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение о предстоящем матче между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Зенит» сыграет на полную катушку. А когда «Зенит» включается, мы знаем, что сопернику может не поздоровиться. Поэтому мой прогноз - «индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».

«Динамо» примет «Зенит» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» 28 апреля, начало матча запланировано в 19:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Константин Генич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак» Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ
Спортивные новости
Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.04.24 в 14:00
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
2.00 3.55 3.45
Видео
28.04.24 в 16:15
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.21 3.75 2.85
Видео
28.04.24 в 19:15
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
3.40 3.65 1.98
Видео
28.04.24 в 21:30
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.35 3.35 2.12
Видео
29.04.24 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
2.70 3.50 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
12:58 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Балтика» - ЦСКА
12:46 · Россия. Премьер-лига
Дьяков рассказал, чего стоит ждать в матче «Динамо» и «Зенита»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Зенит» против «Динамо» сыграет на полную катушку»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв - о месте «Динамо» в РПЛ: «Как осетрина второй свежести» эксклюзив
12:29 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба - игрок для скамейки запасных, его время ушло»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Зениту» принципиально обыграть «Динамо» после поражения»
11:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Вратарь «Химок» Бурыченков: «С детства смотрю АПЛ и мечтаю сыграть за «Манчестер Сити»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Деменко ждёт результативный футбол в матче «Спартак» - «Локомотив»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» будет историческим»
11:29 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» отреагировали на новость, что Конате может заменить Дзюбу в «Локомотиве»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Личка смотрит не только на чемпионат, но и на Кубок»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «В матче с «Балтикой» Федотов решит всё в свою пользу»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин рассказал, игра какого футболиста преобразила «Спартак»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зениту» придётся очень постараться, чтобы победить «Динамо»
Все новости
Рекомендуем